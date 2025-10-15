Trovato con droga e soldi in casa | scatta l' arresto

Casertanews.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Blitz dei carabinieri nel primo pomeriggio di oggi (15 ottobre) ad Alife da parte dei carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Piedimonte Matese. Ad essere bloccato dai militari dell'Arma è stato un 58enne del posto, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

