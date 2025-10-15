Trovati resti della Terra primordiale di 4,5 miliardi di anni fa

Tgcom24.mediaset.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riconosciuti in alcune rocce, tra le più antiche del Pianeta. Presentano una "firma chimica" diversa da quelle della maggior parte dei materiali terrestri e potrebbero essere antecedenti all'attuale composizione del nostro pianeta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

trovati resti della terra primordiale di 45 miliardi di anni fa

© Tgcom24.mediaset.it - Trovati resti della Terra primordiale di 4,5 miliardi di anni fa

Altri contenuti sullo stesso argomento

trovati resti terra primordialeTrovati i resti della Terra primordiale - Terra) risalente a 4,5 miliardi di anni fa, prima che una colossale collisione alterasse irreversibilmente la ... Si legge su ansa.it

trovati resti terra primordialeTrovati resti di elefante nano di 200 mila anni fa nel Siracusano - Nel Siracusano, a Fontane Bianche, sono stati scoperti i resti di un esemplare di Paleoloxodon mnaidriensis, un elefante nano vissuto in Sicilia nel Pleistocene tra 200mila e 150mila anni fa. ansa.it scrive

Trovati i resti del dinosauro più grande che sia mai esistito - Trovati i resti del più grande dinosauro mai scoperto, o forse del più grande animale ad aver mai solcato la Terra di cui si abbia notizia: un sauropode di 40 metri di lunghezza, 20 metri di altezza e ... Riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Trovati Resti Terra Primordiale