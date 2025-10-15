Trovati resti della Terra primordiale di 4,5 miliardi di anni fa

Riconosciuti in alcune rocce, tra le più antiche del Pianeta. Presentano una "firma chimica" diversa da quelle della maggior parte dei materiali terrestri e potrebbero essere antecedenti all'attuale composizione del nostro pianeta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trovati resti della Terra primordiale di 4,5 miliardi di anni fa

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dopo 20 anni sono stati ritrovati i resti della 27enne Malgorzata Wnuczek - facebook.com Vai su Facebook

Trovati i resti di un elefante nano di 200mila anni fa nel Siracusano http://dlvr.it/TNRfft #Catania #Sicilia #LiveSicilia - X Vai su X

Trovati i resti della Terra primordiale - Terra) risalente a 4,5 miliardi di anni fa, prima che una colossale collisione alterasse irreversibilmente la ... Si legge su ansa.it

Trovati resti di elefante nano di 200 mila anni fa nel Siracusano - Nel Siracusano, a Fontane Bianche, sono stati scoperti i resti di un esemplare di Paleoloxodon mnaidriensis, un elefante nano vissuto in Sicilia nel Pleistocene tra 200mila e 150mila anni fa. ansa.it scrive

Trovati i resti del dinosauro più grande che sia mai esistito - Trovati i resti del più grande dinosauro mai scoperto, o forse del più grande animale ad aver mai solcato la Terra di cui si abbia notizia: un sauropode di 40 metri di lunghezza, 20 metri di altezza e ... Riporta affaritaliani.it