Trovata morta in casa la runner 39enne Anna Zilio

Lutto nel mondo del running per l'improvvisa morte di Anna Zilio, 39 anni, originaria di Thiene (provincia di Vicenza) e residente a Verona. Qui, nel suo appartamento, è stata trovata senza vita dai genitori nel pomeriggio di lunedì 13 ottobre. Non c'è certezza al momento sui motivi del decesso. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche questi approfondimenti

Trovata morta in casa a 39 anni: addio a Anna Zilio - facebook.com Vai su Facebook

Trovata morta in casa la runner Anna Zilio. Aveva 39 anni - X Vai su X

Tragica scoperta, trovata morta in casa la 39enne runner Anna Zilio, ''La 30 Trentina'': ''La sua vittoria e il suo sorriso resteranno per nel ricordo di chi l’ha conosciuta'' - La runner Anna Zilio è morta all'età di 39 anni ieri e il mondo dell'atletica è in lutto. Si legge su ildolomiti.it

Lutto nel mondo del running: trovata morta in casa Anna Zilio, 39enne vicentina - Giornata di lutto, nel mondo della corsa e delle maratone, per la morte prematura della runner vicentina Anna Zilio, di soli 39 anni, trovata morta nella ... Segnala ecovicentino.it

Chi era e come è morta Anna Zilio? Biografia della runner - Anna Zilio, runner vicentina nota e stimata nel mondo podistico italiano, è stata trovata morta in casa il 14 ottobre 2025 all’età di 39 anni, lasciando sgomenti gli appassionati e la comunità ... Da tag24.it