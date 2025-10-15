Lascia l’automobile parcheggiata per fare un acquisto e quando torna a riprenderla non la trova più e vede il ladro allontanarsi a bordo del veicolo. Il furto risale a lunedì sera, in via Scrima. Il proprietario ha chiamato subito il 112 ed è arrivata la polizia che, poco dopo, ha intercettato il ladro del veicolo ancora al volante e lo ha arrestato. Si tratta di un 50enne anconetano, con diversi precedenti penali. L’uomo era riuscito a salire a bordo perché la vettura era stata lasciata aperta. Una volta dentro ha rovistato nel portaoggetti e ha trovato le seconde chiavi così ha messo in moto ed è partito a tutto gas. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trova un’auto aperta, dentro anche le chiavi: la ruba in via Scrima ma viene intercettato