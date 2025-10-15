Troppo buona si è fidata di quel mostro Il ricordo di Luxuria su Pamela Genini

Vladimir Luxuria è rimasta sconvolta dall'atroce morte di Pamela Genini. La 29enne originaria di Strozza aveva partecipato al reality L'Isola di Adamo ed Eva e per questa ragione Luxuria la conosceva. L'opinionista e conduttrice televisiva la ricorda con una ragazza dall'animo buono, non certo interessata ai soldi e alla fama. Pamela, assicura Luxuria, cercava l'amore. Proprio per il bisogno di trovare l'anima gemella, la giovane prese parte al programma condotto da Vladimir Luxuria. "Era pura e sincera e cercava l'amore. È la prima volta che una persona che conosco viene uccisa", è il commento di Luxuria, come riportato da Leggo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

