Tron | Ares pietra tombale sul franchise dopo il flop? Nessuno ha chiesto questo sequel tranne Jared Leto
Analisi di un flop dopo il debutto tutt'altro che soddisfacente del terzo capitolo della saga fantascientifica Disney che, visto lo scarso interesse del pubblico, potrebbe essere anche l'ultimo. Il pubblico non ha risposto alla chiamata di Jared Leto, "tradendo" Tron: Ares. I numeri del debutto segnano una pesante battuta d'arresto per la saga fantascientifica che potrebbe decretarne la fine. La pellicola interpretata anche dal veterano Jeff Bridges ha debuttato con solo 33,2 milioni incassati in 4.000 sale, contro un budget stellare di almeno 180 milioni. Visti i numeri, possiamo tranquillamente parlare di flop. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Tron: Ares, pietra tombale sul franchise dopo il flop? "Nessuno ha chiesto questo sequel tranne Jared Leto" - Analisi di un flop dopo il debutto tutt'altro che soddisfacente del terzo capitolo della saga fantascientifica Disney che, visto lo scarso interesse del pubblico, potrebbe essere anche l'ultimo. Secondo movieplayer.it
Tron: Ares, trama e recensione del film Disney in uscita oggi nelle sale italiane - La pellicola si presenta come un polpettone digitale che punta tutto sulle scene d’azione, ma inciampa clamorosamente sulla scrittura. Si legge su rtl.it
Tron: Ares, il trailer del film in cui l’universo digitale invade la realtà - È uscito il trailer ufficiale di Tron: Ares, il film Disney in cui l’universo digitale invade la realtà. Si legge su tg24.sky.it