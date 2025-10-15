Tron | Ares pietra tombale sul franchise dopo il flop? Nessuno ha chiesto questo sequel tranne Jared Leto

Movieplayer.it | 15 ott 2025

Analisi di un flop dopo il debutto tutt'altro che soddisfacente del terzo capitolo della saga fantascientifica Disney che, visto lo scarso interesse del pubblico, potrebbe essere anche l'ultimo. Il pubblico non ha risposto alla chiamata di Jared Leto, "tradendo" Tron: Ares. I numeri del debutto segnano una pesante battuta d'arresto per la saga fantascientifica che potrebbe decretarne la fine. La pellicola interpretata anche dal veterano Jeff Bridges ha debuttato con solo 33,2 milioni incassati in 4.000 sale, contro un budget stellare di almeno 180 milioni. Visti i numeri, possiamo tranquillamente parlare di flop. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Tron: Ares, pietra tombale sul franchise dopo il flop? "Nessuno ha chiesto questo sequel tranne Jared Leto"

