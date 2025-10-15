Tron | Ares flop al botteghino | il futuro della saga a rischio
Il nuovo film della saga Tron, Tron: Ares ( qui la recensione ), ha esordito con risultati deludenti al botteghino. Il debutto domestico ha registrato un incasso di 33 milioni di dollari, 11 milioni in meno rispetto alle previsioni, mentre il mercato internazionale ha contribuito con altri 27 milioni. Il film, prodotto con un budget vicino ai 200 milioni di dollari, si presenta come il tentativo di rilanciare il franchise dopo Tron: Legacy del 2010, che aveva totalizzato circa 400 milioni di dollari nel mondo, a fronte di un budget di 170 milioni. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
