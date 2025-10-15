Tris d’assi e vittoria schiacciante a Bergamo | Pesaro si prende la vetta della classifica
Bergamo, 15 ottobre 2025 – La Vuelle si prende la vetta della classifica con una vittoria schiacciante. Un finale talmente autoritario da annichilire Bergamo dove la parte del leone la fa Miniotas che la spiega a tutti sul parquet, mentre Tambone sale in cattedra nella ripresa e Bucarelli smazza ben 15 assist. Sulla scia di questo tris d’assi, i giovani giocano senza paura. Leka parte con l’artiglieria leggera, schierando Miniotas da centro con al fianco Virginio: la mossa funziona, col lituano che manda fuori giri Hogue, attaccandolo in palleggio. Bravo anche Maretto ad innescarlo con pregevoli giochi a due, così che il lituano diventa il vero protagonista dell’inizio spavaldo di Pesaro, che tocca il +9 (6-15) dopo sei minuti di gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Tris di assi!! #cronosbike #methelmets #metrivale #palermo #bicidastrada #rivenditoreautorizzato #cascobici - facebook.com Vai su Facebook
#GoPro annuncia le nuove #GoProMAX2 con video sino ad 8K, #GoProLitHero compatta e leggera ultra definita e con luce integrata e un gimbal a 3 assi #GoProFluidProAI! Il tris per le nostre avventure è servito! @GoProIT - X Vai su X
F1: Leclerc 'vittoria Monza 2024 inaspettata, speriamo nel tris' - Speriamo che la terza vittoria a Monza possa già arrivare quest'anno". Si legge su ansa.it