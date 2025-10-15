Trippella | Orgogliosi della filiera tabacchicola italiana così 2 mld di indotto
“Di questo siamo molto orgogliosi perché con gli investimenti fatti all’interno di questa filiera, iniziando dalla coltivazione fino alla produzione di prodotti di nuova generazione nei nostri stabilimenti di Bologna, generiamo un indotto di 2 miliardi di euro e diamo prospettive e certezze per i prossimi 10 anni, quindi fino al 2035”. Lo ha detto . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Filiera Italia, nasce ‘Filiera Tabacchicola Italiana’. Nominato presidente Cesare Trippella - In occasione del XXIII Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, promosso da Coldiretti, è stata annunciata la costituzione di “Filiera Tabacchicola Italiana”. Scrive pianetagenoa1893.net
Tabacco, Trippella: "Con Filiera Tabacchicola Italiana prospettive per prossimi 10 anni" - 'Dopo 15 anni di un modello verticalmente integrato, nel quale abbiamo trasformato la agricoltura italiana, da oggi nasce Filiera Tabacchicola italiana all'interno dei filiere Italia che rappresenta l ... Secondo msn.com
Philip Morris Italia e Coldiretti: nasce 'Filiera Tabacchicola Italiana' guidata da Cesare Trippella - Trippella (Philip Morris Italia): “Lavoreremo per dare continuità e forza economica agli agricoltori, sostenendo la transizione verso modelli sempre ... Scrive affaritaliani.it