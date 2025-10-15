Trionfo aretino | il Team Ciabini conquista il titolo italiano nel CIV Classic
l Team Ciabini si conferma protagonista assoluto del motociclismo vintage italiano, conquistando il titolo nel Campionato Italiano di Velocità Classic (CIV Classic). L’ultima prova, prevista sul circuito di Misano Adriatico, ha definitivamente incoronato la scuderia aretina guidata da Paolo Ciabini, grazie ai risultati maturati nelle cinque gare precedenti: Davide Masciotti è campione italiano nella categoria Supersport 600, mentre Ermanno Bastianini chiude al terzo posto assoluto, regalando al team due piazzamenti sul podio finale. «Aver riportato un tricolore ad Arezzo – commenta Ciabini – è motivo di grande orgoglio. 🔗 Leggi su Lortica.it
