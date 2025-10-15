Triathlon a Wollongong le Finali delle World Series 2025 assegneranno i titoli mondiali
La stagione internazionale del triathlon si prepara per l’ultimo grande appuntamento del proprio calendario. Dopo aver messo in archivio sette gare, ne manca ancora una da disputare. La stagione delle World Triathlon Series 2026 iniziata a metà febbraio, si sta per concludere con le Finali di Wollongong (Australia) che si disputeranno il 19 ottobre. La gara, che si disputerà su distanza olimpica, vedrà il primo tratto di nuoto da 1.5 chilometri (2 giri da 750 metri nello Oceano), quindi 40 chilometri per la sezione di bici (attorno alla zona del Faro di Wollongong) e 10 chilometri per l’ultimo tratto di corsa nella Flagstaff Hill. 🔗 Leggi su Oasport.it
SPINGERE Sarà un weekend molto intenso… Ci sono le World Triathlon Championship Finals a Wollongong! Bianca Seregni è pronta a volare in Australia, ma prima… Motoreeeeeeee #ItaliaTeam @federtriathlon - X Vai su X
