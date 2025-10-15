Trezeguet racconta | Ibrahimovic? Galliani perse una scommessa per colpa mia
David Trezeguet racconta di quando fece vincere una scommessa al direttore di Moggi contro Galliani riguardo Ibrahimovic. David Trezeguet racconta di quando fece vincere una scommessa al direttore di Moggi contro Galliani riguardo Ibrahimovic. Ecco il video da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
