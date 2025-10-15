Trezeguet racconta | Ibrahimovic? Galliani perse una scommessa per colpa mia

Pianetamilan.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

David Trezeguet racconta di quando fece vincere una scommessa al direttore di Moggi contro Galliani riguardo Ibrahimovic. David Trezeguet racconta di quando fece vincere una scommessa al direttore di Moggi contro Galliani riguardo Ibrahimovic. Ecco il video da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

trezeguet racconta ibrahimovic galliani perse una scommessa per colpa mia

© Pianetamilan.it - Trezeguet racconta: “Ibrahimovic? Galliani perse una scommessa per colpa mia”

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Trezeguet Racconta Ibrahimovic Galliani