Treviglio maxi parcheggio a sud della fiera | via ai lavori per la nuova area da 237 posti

Treviglio. L’area è già stata transennata mentre sono già entrate nel vivo le operazioni di pulizia, attraverso la rimozione di erbe e sterpaglie. È il primo passo verso la realizzazione del nuovo parcheggio a sud della fiera che andrà a collegarsi con quello esistente, dando vita a un’unica maxi area di sosta e spazio espositivo. Il progetto, approvato ad aprile dalla giunta, prevede la costruzione di un parcheggio da 237 posti auto, di cui sette riservati ai disabili, su una superficie di 7.300 metri quadrati. L’intervento rientra nel piano di potenziamento e completamento del polo fieristico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

