Trento incidente durante inseguimento | due agenti feriti
Due agenti di Polizia sono rimasti feriti in un inseguimento avvenuto ieri notte a Trento. La volante della Questura di Trento stava cercando di bloccare il conducente di una Panda che non si è fermato all’alt in un posto di blocco. Secondo le prime ricostruzioni, l’inseguimento è durato una ventina di minuti fino alla rotonda di via Fratelli Fontana, dove gli agenti sono riusciti a fermare la folle corsa del fuggitivo. L’uomo è stato arrestato. Durante l’inseguimento diverse auto in sosta sono state danneggiate dai veicoli in corsa, e tanta paura si è registrata tra i passanti. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale e l’ambulanza di Trentino Emergenza, che ha trasferito i due poliziotti feriti all’ospedale Santa Chiara. 🔗 Leggi su Lapresse.it
