Treni lavori sulla Foligno-Terentola | circolazione interrotta | le modifiche

Modifiche alla circolazione ferroviaria dalle 9 di sabato 18 ottobre alle 9 di domenica 19 ottobre. La circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Foligno e Assisi, linea Foligno-Terontola, per lavori di manutenzione infrastrutturale programmati da RFI (Gruppo FS).I treni Regionali delle. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

