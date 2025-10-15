Treni cancellati cantieri ritardi e malori a bordo | la giornata da incubo dei pendolari della ferrovia Roma Nord

La giornata forse più difficile dell’anno. Malori, persone che non sono riuscite a salire sul treno, decine e decine di studenti che non sono arrivati a scuola e pendolari sull’orlo di una crisi di nervi. Mattinata campale per la ferrovia Roma Nord di Roma. Oggi, mercoledì 15 ottobre, per via di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Stamattina diversi i treni cancellati, molti viaggiano con ritardi oltre i 30 minuti - facebook.com Vai su Facebook

#Treni | Linea Orte-Fiumicino Aeroporto Domenica 12 e lunedì 13 #ottobre, treni cancellati e sostituiti con bus per lavori di manutenzione programmata ? https://buff.ly/bZwxlDh @Emergenza24 | #Luceverde - X Vai su X

Guasto al passaggio a livello, circolazione ferroviaria in tilt: treni in ritardo, cancellati o modificati - A causa di un guasto al passaggio a livello nella stazione di Besana in Brianza, si registrano ritardi sulla linea S7 Milano–Lecco, gestita da Trenord, in ... Da milanotoday.it

Trenitalia e i continui ritardi: "Oggi cancellate tre corse fondamentali" - Un vortice di ritardi e di soppressioni improvvise di treni regionali sembra avvolgere il quotidiano di molti pendolari , nonostante i numerosi reclami e solleciti trasmessi all'Azienda, che ... Si legge su palermotoday.it

Lecce-Roma, treni cancellati e ritardi: è caos. Sui binari un contatto tra un mezzo e un regionale - I lavori previsti nelle prossime settimane creeranno non pochi disagi a pendolari, turisti e semplici viaggiatori (CLICCA QUI PER LEGGERE IL ... Lo riporta quotidianodipuglia.it