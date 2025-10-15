Un lungo week end senza treni da e per il lago di Como e la Valsassina. Dopo un’intera estate senza collegamenti ferroviari sulla linea Lecco – Sondrio – Tirano e lo stop alla circolazione per alcuni giorni in seguito alla frana che si è staccata ad Abbadia Lariana e ha travolto la massicciata innescando il deragliamento di un convoglio, tra venerdì e domenica non si potrà di nuovo viaggiare in carrozza tra Lecco e Colico. Lo annunciano da Rfi: "La circolazione ferroviaria sarà interrotta dalle 00:01 di venerdì 17 alle 23:59 di domenica 19 ottobre 2025, fra le stazioni di Lecco e Colico per lavori di potenziamento infrastrutturale propedeutici alle Olimpiadi Milano - Cortina 2026 ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Treni, ancora uno stop. Fine settimana in bus dopo i cantieri estivi