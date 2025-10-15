Tremila euro al mese a una 52enne di Asti | è rimasta invalida dopo il vaccino anti Covid Condannato il ministero della Salute

Il Tribunale civile di Asti ha riconosciuto con sentenza di primo grado “il nesso di causa” tra il vaccino anti Covid e un grave danno neurologico subito da una donna di 52 anni titolare di una tabaccheria ad Alba (Cuneo), che le impedisce di camminare. Gismondo: “Lockdown, vaccino e piano pandemico, ecco tutti gli errori di Speranza sulla gestione del Covid” Il fatto è stato reso noto dagli avvocati Renato Ambrosio, Stefano Bertone, Chiara Ghibaudo e Stefania Gianfreda, dello studio Ambrosio & Commodo di Torino, che l’hanno assistita. Il ministero della Salute, che in sede amministrativa aveva respinto la domanda d’indennizzo, è stato condannato al riconoscimento del legame. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

