Tremila euro al mese a una 52enne di Asti | è rimasta invalida dopo il vaccino anti Covid Condannato il ministero della Salute

Secoloditalia.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale civile di Asti ha riconosciuto con sentenza di primo grado “il nesso di causa” tra il vaccino anti Covid e un grave danno neurologico subito da una donna di 52 anni titolare di una tabaccheria ad Alba (Cuneo), che le impedisce di camminare. Gismondo: “Lockdown, vaccino e piano pandemico, ecco tutti gli errori di Speranza sulla gestione del Covid” Il fatto è stato reso noto dagli avvocati Renato Ambrosio, Stefano Bertone, Chiara Ghibaudo e Stefania Gianfreda, dello studio Ambrosio & Commodo di Torino, che l’hanno assistita. Il ministero della Salute, che in sede amministrativa aveva respinto la domanda d’indennizzo, è stato condannato al riconoscimento del legame. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

tremila euro al mese a una 52enne di asti 232 rimasta invalida dopo il vaccino anti covid condannato il ministero della salute

© Secoloditalia.it - Tremila euro al mese a una 52enne di Asti: è rimasta invalida dopo il vaccino anti Covid. Condannato il ministero della Salute

News recenti che potrebbero piacerti

tremila euro mese 52enneDanni neurologici dopo vaccino anti covid, 52enne ottiene indennizzo - Riconosciuto dal Tribunale di Asti in primo grado il nesso causale tra la somministrazione e la mielite che ha tolto alla donna, residente nel cuneese, la capacità di camminare. Come scrive rainews.it

tremila euro mese 52enneMielite dopo il vaccino anti-Covid: ottiene 3000 euro al mese - La donna, a quanto si è appreso, è affetta da mielite trasversa dopo la somministrazione del vaccino Comirnaty, prodotto da Pfizer- Scrive tio.ch

Covid, "gravi danni neurologici dal vaccino": indennizzo a una 52enne - Il Tribunale civile di Asti ha riconosciuto con sentenza di primo grado "il nesso di causa" tra la vaccinazione anti- Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tremila Euro Mese 52enne