Trema lo Stretto terremoto tra Reggio Calabria e Messina | scossa di magnitudo 2.7

Una scossa di terremoto di magnitudo 2,7 è stata rilevata alle 12.41 dalla sala sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nello Stretto, a circa quindici chilometri di profondità, tra la sponda reggina e quella messinese. L'evento, davanti alle coste di Ravagnese e San Gregorio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

