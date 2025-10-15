Trekking urbano tra i borghi di Castrocaro e di Terra del Sole

In occasione della Giornata Nazionale dei Borghi Autentici 2025, sabato 18 ottobre, dalle ore 15.30, a Terra del Sole viene organizzato un trekking urbano con partenza dal Palazzo Pretorio. Il percorso toccherà i punti di maggior rilievo storico e culturale. Un viaggio di circa 3 ore, tra. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

