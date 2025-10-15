Trekking autunnale sull' Etna | da Piano Vetore a rifugio Gualberto

Un percorso affascinante e vario, tra natura, condivisione e attività fisica, immersi nell’atmosfera unica dell'autunno sull’Etna. Il sentiero di Monte Nero degli Zappini, elaborato nel 1991 poco dopo l’istituzione del Parco, è uno dei più antichi e suggestivi. La partenza è prevista da Piano. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

