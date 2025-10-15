Trekking autunnale sull' Etna | da Piano Vetore a rifugio Gualberto

Cataniatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un percorso affascinante e vario, tra natura, condivisione e attività fisica, immersi nell’atmosfera unica dell'autunno sullEtna. Il sentiero di Monte Nero degli Zappini, elaborato nel 1991 poco dopo l’istituzione del Parco, è uno dei più antichi e suggestivi. La partenza è prevista da Piano. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

trekking autunnale sull etnaQueste sono le più belle escursioni sull’Etna da fare in autunno - Camminare in Sicilia è tanta roba: le escursioni sull’Etna sono bellissime e un’esperienza assolutamente da fare. Secondo msn.com

trekking autunnale sull etnaTrekking d’autunno, le migliori destinazioni da raggiungere in Europa - Percorrete i sentieri più belli d’Europa in autunno: montagne, coste e vallate si tingono di oro e rosso, perfetti per trekking panoramici ed esperienze uniche. Secondo siviaggia.it

Tra funghi, trekking e antiche colate: l'incanto di una domenica sull'Etna - Nei boschi in cerca di porcini o in quota sulla mountain bike in tanti hanno scelto di trascorrere il primo giorno di settembre sul vulcano ... Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Trekking Autunnale Sull Etna