Tregua violata | chiuso agli aiuti il valico di Rafah
A Gaza il conto delle vittime non si è ancora interrotto. Si muore nei modi noti – il fuoco israeliano – e si accumulano cadaveri. Ieri il ministero della sanità . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Oggi sorridiamo per il cessate il fuoco, ma non smobilitiamo. Noi non dimentichiamo la tregua violata da Israele a marzo di quest'anno. E non ci fidiamo di un genocida come Netanyahu. Noi non dimentichiamo la colonizzazione della Cisgiordania. Noi non di - facebook.com Vai su Facebook
