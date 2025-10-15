Tredicenne colpisce al volto un coetaneo e gli frattura la mandibola
Un ragazzo di appena tredici anni è stato colpito al volto da un suo coetaneo. Il motivo del gesto, accaduto venerdì 3 ottobre scorso nei pressi dei giardini di Campo di Marte, sarebbe riconducibile a questioni amorose. La vittima ha riportato lesioni gravi, la mandibola è stata fratturata in due. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Scopri altri approfondimenti
Guida alla visione Alpha Il film, ambientato in una Francia degli anni '80 afflitta da un virus che trasforma le persone in pietra, segue la tredicenne Alpha mentre cerca di scoprire la cura per la malattia che colpisce la madre. Il cast include Mélissa Boros e Gols - facebook.com Vai su Facebook
+++ La #povertà assoluta in Italia colpisce l’8,4% delle famiglie e 5 milioni 700 mila persone. Continua a colpire soprattutto i minori: in povertà assoluta il 13,8% dei minori, quasi 1 milione e 300 mila bambini e adolescenti +++ https://helpconsumatori.it/diritti/mi - X Vai su X
Pugno al volto a un 13enne. Mandibola rotta, non parlerà per mesi: “Educhiamo a gestire la rabbia” - Aggredito da un suo coetaneo per questioni amorose, ci vorrà un anno prima di tornare alla normalità. Come scrive msn.com