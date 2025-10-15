Tredicenne colpisce al volto un coetaneo e gli frattura la mandibola

Firenzetoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di appena tredici anni è stato colpito al volto da un suo coetaneo. Il motivo del gesto, accaduto venerdì 3 ottobre scorso nei pressi dei giardini di Campo di Marte, sarebbe riconducibile a questioni amorose. La vittima ha riportato lesioni gravi, la mandibola è stata fratturata in due. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

tredicenne colpisce volto coetaneoPugno al volto a un 13enne. Mandibola rotta, non parlerà per mesi: “Educhiamo a gestire la rabbia” - Aggredito da un suo coetaneo per questioni amorose, ci vorrà un anno prima di tornare alla normalità. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tredicenne Colpisce Volto Coetaneo