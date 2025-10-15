A pochi giorni dall’omicidio di Paolo Taormina, il giovane di 21 anni ucciso in via Spinuzza davanti al locale di proprietà della sua famiglia da Gaetano Maranzano, Palermo si prepara a un cambio di passo nella gestione della sicurezza urbana. Il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, riunitosi in Prefettura mercoledì 15 ottobre, ha ridisegnato la mappa dei controlli nel centro storico, istituendo tre zone a vigilanza rafforzata proprio nei luoghi più frequentati della movida palermitana. L’incontro urgente, richiesto dal sindaco Roberto Lagalla e dal presidente della Regione Renato Schifani al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha prodotto risultati concreti e immediati. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Tre “zone rosse” e città blindata: Palermo cambia volto dopo l’omicidio di Paolo Taormina