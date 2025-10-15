Tre spari contro la nostra auto paura sull’Aurelia
Pisa, 15 ottobre 2025 – Una serata passata in un locale della provincia pisana. Serata proseguita in nottata e finita con un’alba di fuoco. “Hanno sparato tre colpi contro la nostra macchina”, hanno raccontato due uomini alle forze dell’ordine. La telefonata al numero unico di emergenza, il 112, arriva intorno alle 5.30 di questa mattina, mercoledì 15 ottobre. Una chiamata alla quale segue l’arrivo dei carabinieri. Per fortuna non ci sono stati feriti, né danni particolari. I due uomini si erano fermati sull’ Aurelia per fare colazione. Parcheggiano l’auto. È a quel punto che - hanno raccontato ai militari intervenuti - sentono « tre colpi di arma da fuoco » che sarebbero stati sparati verso il loro veicolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
