Tre rapine al Vomero in una notte la quarta non riuscita | fermato un 16enne caccia al complice
Tre colpi al Vomero in una sola notte, il quarto solo tentato: fermato un 16enne, si cerca il complice. Le vittime tutte avvicinate armi in pugno su uno scooter. 🔗 Leggi su Fanpage.it
