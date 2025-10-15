Tre nuovi e imperdibili libri da leggere a ottobre

Fughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo per ritrovare il piacere di leggere. Dunque, ogni settimana, insieme a Martina Fasola del Libraccio di Como, che già collabora alla rassegna culturale Strade Blu Live, vi suggeriamo tre nuove. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Scopri altri approfondimenti

È arrivato il nuovo volantino! Sfoglia tutte le nostre offerte e scopri i nuovi prodotti pensati per te. Prezzi imperdibili, novità da provare e tante idee per rendere ogni giorno un po’ più speciale. Vieni a trovarci! - facebook.com Vai su Facebook

Tre libri per scoprire l’universo visionario di László Krasznahorkai, lo scrittore premio Nobel per la Letteratura 2025 - László Krasznahorkai, Nobel 2025 per la Letteratura, è il “maestro dell’Apocalisse”. Secondo greenme.it

Tre nuovi libri. E tre cocktail per raccontarli - 30 l’appuntamento è da Schiaccino, la caffetteria del Museo del Tessuto, e ... Lo riporta lanazione.it

Libri da leggere nel 2025: 20 nuove uscite da non perdere a settembre - Dai thriller ai gialli, dai romanze sentimentali e fantasy che vi faranno viaggiare in altri mondi, abbiamo selezionato per voi i migliori libri da leggere usciti durante il mese di settembre ... Come scrive vogue.it