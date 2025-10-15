Tre incidenti in città nell' arco di pochi minuti | occupanti in ospedale traffico in tilt
BRINDISI - Tre incidenti stradali in città nell'arco di pochi minuti: uno si è verificato in via Provinciale Per Lecce, l'altro in via Raffaello Sanzio (Sant'Elia) e l'altro alla zona industriale nei pressi dello stabilimento Jindal. Sul posto vigili del fuoco, 118, Polizia locale e carabinieri. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
