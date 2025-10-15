Tre giovani nei guai per possesso di grimaldelli | sventato un possibile furto d’auto

Casertanews.it | 15 ott 2025

La Polizia di Stato di Caserta ha denunciato tre giovani, provenienti da Casal di Principe e dall’hinterland napoletano, per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Casal di Principe. 🔗 Leggi su Casertanews.it

