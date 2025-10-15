Tre giovani nei guai per possesso di grimaldelli | sventato un possibile furto d’auto

La Polizia di Stato di Caserta ha denunciato tre giovani, provenienti da Casal di Principe e dall’hinterland napoletano, per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Casal di Principe. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche questi approfondimenti

Scambio sospetto in macchina: scoperti hashish, cocaina e denaro: tre giovani nei guai - X Vai su X

Evasione dai domiciliari e possesso di droga: tre giovani nei guai -- I carabinieri della Compagnia di Canicattì hanno svolto un servizio straordinario di controllo del... #aragona #Canicattì #castrofilippo #domiciliari #Droga #evasione #giovani #racalmuto #Sicil - facebook.com Vai su Facebook

In auto con cocaina, hashish e un coltello: tre giovani nei guai - Scattano due denunce e una segnalazione in prefettura: sequestrati 58 grammi di droga e l'auto, perché il guidatore era positivo ... Secondo lanazione.it

Due giovani nei guai per droga - In particolare, i carabinieri della stazione di Monte San Giusto hanno segnalato alla prefettura un giovane residente in un comune ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Rissa sul lungomare: sette giovani nei guai - La sera di ferragosto erano stati aggrediti tre ragazzi, adesso scatta il daspo urbano predisposto dal questore. Da ilrestodelcarlino.it