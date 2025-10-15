Tre chili di hashish nascosti in auto | arrestato ventiquattrenne

Spacciava sostanze stupefacenti e usava alcune auto parcheggiate come deposito: arrestato un uomo di origini marocchine di 24 anni. Nel pomeriggio di lunedì 13 ottobre la polizia giudiziaria del Commissariato San Giovanni e la squadra antidroga della polizia municipale sono intervenuti in via del. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

