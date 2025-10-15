Tre ambi e un terno a Capri | il Lotto premia ancora i giocatori campani
Il Lotto premia ancora una volta la Campania. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, nella provincia di Napoli è avvenuta una vincita totale di 46.250 euro così distribuiti: 23.750 euro a Capri in via Parroco Roberto Canale grazie a tre ambi e un terno, e 22.500 euro a Sant’Antimo con un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
