Travolto sulle strisce morì dopo mesi di agonia | donna al volante patteggia la pena

Arezzonotizie.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso con un patteggiamento a un anno di reclusione il processo per omicidio stradale per la morte di Daniel Rus. Quel 2 aprile del 2024, giorno in cui è avvenuto l'incidente, al volante dell'auto che travolse il 51enne c'era una aretina di 59 anni. Guidava la sua Fiat Punto quando in via. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Travolto Strisce Mor236 Dopo