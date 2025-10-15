Travolto sulle strisce morì dopo mesi di agonia | donna al volante patteggia la pena
Si è concluso con un patteggiamento a un anno di reclusione il processo per omicidio stradale per la morte di Daniel Rus. Quel 2 aprile del 2024, giorno in cui è avvenuto l'incidente, al volante dell'auto che travolse il 51enne c'era una aretina di 59 anni. Guidava la sua Fiat Punto quando in via. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
