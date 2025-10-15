Travolto in bicicletta sulla rotatoria Grave a Torrette un pensionato

15 ott 2025

Un ciclista di 78 anni è stato centrato da un’auto mentre attraversava la rotatoria che si trova in via Del Sole, a nord di Porto Recanati. Ma subito dopo l’urto il 78enne, originario di Potenza Picena, ha perso i sensi e per questo è stato intubato e portato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona, in gravi condizioni. Questo il bruttissimo incidente che è avvenuto ieri mattina, nel tratto al confine tra Porto Recanati e Loreto. Intorno alle 9.30, il 78enne stava pedalando in sella a una bici da corsa e si era immesso sulla rotatoria di via Del Sole, a poca distanza dal discount Lidl. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

