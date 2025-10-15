Travolto da un'auto mentre passeggia nel centro cittadino 50enne morto dopo tre giorni d'agonia

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo è stato investito sabato pomeriggio poco dopo le 16.30 mentre passeggiava in via Oreste Borghesi a Montefiascone. Il conducente dell'auto, dopo averlo travolto, si è schiantato contro le macchine parcheggiate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

