Travolto da un'auto mentre passeggia nel centro cittadino 50enne morto dopo tre giorni d'agonia

L'uomo è stato investito sabato pomeriggio poco dopo le 16.30 mentre passeggiava in via Oreste Borghesi a Montefiascone. Il conducente dell'auto, dopo averlo travolto, si è schiantato contro le macchine parcheggiate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

