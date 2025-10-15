Travaglio a La7 | Ci vuole una bella faccia tosta per spacciare il vertice in Egitto per una vittoria di Israele Meloni? Una comparsa

“Ci vuole una bella faccia tosta per spacciare quello che è successo ieri per una vittoria di Israele. Stamattina ho letto i nostri giornali, in particolare quelli filo-israeliani ‘senza se e senza Hamas’, che ci raccontavano di un trionfo di Israele. Ma Israele non ha partecipato alla firma a Sharm el-Sheikh perché Erdogan ha detto: o Netanyahu o io. Ed è stato scelto Erdogan”. Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) dal direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commentando il vertice di Sharm el-Sheikh, co-presieduto da Donald Trump e dal presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

