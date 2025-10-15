Tratto mia sorella come una figlia sbaglio?

Le scrivo per parlarle di mia sorella. Se lei lo sapesse mi ucciderebbe, ma dubito possa scoprirmi perché conoscendomi, mai potrebbe pensare che io mi rivolga a una posta del cuore (con tutto il rispetto, mi perdoni). Invece non so più dove sbattere la testa. Mia sorella è più piccola di me e sono sempre stato protettivo nei suoi confronti. Oltretutto è una persona dolcissima ma sprovveduta. Si è sempre infilata in storie sbagliate, non ha portato a termine gli studi e per quanto riguarda il lavoro. beh, è un continuo slalom tra contratti a termine e sostituzioni. Quindi mi sono sempre fatto carico di lei da tanti punti di vista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

