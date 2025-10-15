Tratto mia sorella come una figlia sbaglio?

Le scrivo per parlarle di mia sorella. Se lei lo sapesse mi ucciderebbe, ma dubito possa scoprirmi perché conoscendomi, mai potrebbe pensare che io mi rivolga a una posta del cuore (con tutto il rispetto, mi perdoni). Invece non so più dove sbattere la testa. Mia sorella è più piccola di me e sono sempre stato protettivo nei suoi confronti. Oltretutto è una persona dolcissima ma sprovveduta. Si è sempre infilata in storie sbagliate, non ha portato a termine gli studi e per quanto riguarda il lavoro. beh, è un continuo slalom tra contratti a termine e sostituzioni. Quindi mi sono sempre fatto carico di lei da tanti punti di vista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tratto mia sorella come una figlia, sbaglio?

Argomenti simili trattati di recente

Martedì 14 ottobre alle ore 18, al Cinema Multisala Massimo di Lecce, vi aspettiamo per la proiezione di La vita da grandi, il film Rai Cinema di Greta Scarano, tratto dal libro autobiografico "Mia sorella mi rompe le balle" di Damiano e Margherita Terconauti - D - facebook.com Vai su Facebook

Tratto mia sorella come una figlia, sbaglio? - Per sfoghi, consigli e persino per pessimi esempi, scrivetemi all'indirizzo: postadelcuore@ilgiornale. ilgiornale.it scrive

“Mia sorella vuole sfilare in bianco prima di me al mio matrimonio: mi ha umiliata per anni, ora il mio fidanzato trama la vendetta”. Il racconto è virale su Reddit - Una vita passata all’ombra di una sorella “figlia prediletta”, vedendo i propri successi ignorati o addirittura puniti, le amicizie e le relazioni sabotate. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Vittorio Sgarbi, la figlia Alba lo difende: “Mia sorella Evelina sta esagerando” - Non c’è pace per Vittorio Sgarbi: mentre la figlia Evelina ha nominare un amministratore di sostegno per il padre, Alba non è d’accordo ... Segnala dilei.it