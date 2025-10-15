Trasportano rifiuti illegali in Terra dei Fuochi auto senza targa niente patente e assicurazione | denunciati

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Denunciate due persone dalla Polizia Locale di Afragola che trasportavano rifiuti in Terra dei Fuochi: a bordo di auto senza targa, senza patente e assicurazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

trasportano rifiuti illegali terraTrasportano rifiuti illegali in Terra dei Fuochi, auto senza targa, niente patente e assicurazione: denunciati - Denunciate due persone dalla Polizia Locale di Afragola che trasportavano rifiuti in Terra dei Fuochi: a bordo di auto senza targa, senza patente e assicurazione ... Segnala fanpage.it

Spedizione illegale di rifiuti: arriva il primo arresto - A pochi giorni dall’entrata in vigore del decreto “Ter ... Da tecnoandroid.it

trasportano rifiuti illegali terraRifiuti a Caivano, primo arresto per traffico illegale grazie alla nuova legge - Terra dei fuochi: primo arresto a Caivano in esecuzione alle disposizioni del decreto governativo convertito in legge lo scorso 1 ottobre. Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Trasportano Rifiuti Illegali Terra