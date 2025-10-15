Transizione energetica a zero consumo di suolo il mondo ambientalista si è spaccato

Un piano di transizione energetica a “ consumo di suolo zero ”, fondato sull’impiego diffuso del solo fotovoltaico su superfici già artificializzate (tetti, aree dismesse, cave, infrastrutture) e sulla promozione delle comunità energetiche (CER). Nessuno spazio, invece, all’invasione dei progetti di impianti industriali di produzione e stoccaggio di energia da fonti rinnovabili “che non presentano vantaggi né ambientali né economici”. E chiusura anche verso l’eolico perché implica ingente e irreversibile consumo di suolo. È la proposta (e la polemica) portata avanti dalla coalizione ambientale interregionale TESS ( Transizione Energetica Senza Speculazione ), formata da associazioni e comitati territoriali, che proprio di recente ha presentato il “Piano Nazionale di Transizione energetica a Zero consumo di suolo”, concepito su istanza del “Movimento Sindaci Italiani per una Transizione Energetica Rispettosa dei Territori”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

