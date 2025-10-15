Tragedia sulla Variante muore a 72 anni nello scontro tra scooter e furgone
Tragedia sulla Variante Aurelia dove un 72enne è morto in seguito a uno scontro tra il suo scooter e un furgone. L'incidente è avvenuto in direzione nord poco dopo lo svincolo di Livorno Centro all'altezza del distributore Q8 intorno alle 12 di oggi, mercoledì 15 ottobre. L'impatto è stato. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
TRAGEDIA SULLA VARIANTE BUSSENTINA: MUOIONO IN MOTO MARITO E MOGLIE Una tragedia ha sconvolto la comunità di Monte San Giacomo: un incidente mortale avvenuto nella tarda mattinata di ieri sulla Strada Statale 517 Variante Bussent
Tragedia sulla Variante Aurelia: muore motociclista di 72 anni, pesanti disagi al traffico - È tragico il bilancio dell'incidente avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì 15 ottobre alle porte di Livorno.
Scontro scooter-furgone, muore a 72 anni. La tragedia alle porte di Livorno - L'incidente è avvenuto sulla variante in direzione nord circa un centinaio di metri prima dell'uscita Livorno Centro
Tragedia in moto, la testimonianza di un centauro: «Travolti, non stavamo correndo. Il contachilometri fermo a 72 km/h»