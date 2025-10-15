Tragedia nel Sannio | uomo trovato morto in casa inutili i soccorsi
Tempo di lettura: < 1 minuto Tragedia nella giornata di oggi a Cautano, in via Porta degli Zingari, dove un uomo è stato trovato privo di vita all’interno della propria abitazione. A far scattare l’allarme sono stati alcuni conoscenti che, non riuscendo a mettersi in contatto con lui e preoccupati dal suo silenzio, hanno chiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti la Polizia Locale, i Carabinieri e un’ambulanza del 118. I militari, con l’aiuto dei sanitari, hanno fatto accesso nell’abitazione, dove purtroppo l’uomo è stato trovato già senza vita. Per lui non c’è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
