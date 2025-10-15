Tragedia del Ponte Morandi i parenti delle vittime | Richieste nel segno del rispetto di chi non c’è più

In aula per la requisitoria la portavoce del Comitato ricordo delle vittime. La moglie del portuale Andrea Cerulli:”Abbiamo tanta fiducia e speranza”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Tragedia del Ponte Morandi, i parenti delle vittime: “Richieste nel segno del rispetto di chi non c’è più”

A oltre sette anni dalla tragedia del Ponte Morandi, costata la vita a 43 persone il 14 agosto 2018, è arrivata la richiesta di condanna per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci: 18 anni e 6 mesi di reclusione. A formularla, da - facebook.com Vai su Facebook

Tragedia del Ponte Morandi, i parenti delle vittime: “Richieste nel segno del rispetto di chi non c’è più” - La moglie del portuale AndreaCerulli:«Abbiamo tanta fiducia e speranza ... Come scrive ilsecoloxix.it

Morandi, chiesti 18 anni e sei mesi di carcere per Castellucci. Possetti: "Ora vogliamo la condanna" - La Procura ha richiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi di carcere per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Aspi e Atlantia, nel processo che lo coinvolge assieme ad altri 56 imputati ... primocanale.it scrive

Ponte Morandi: la Procura chiede 18 anni e 6 mesi per l'ex Ad di Autostrade Castellucci - Condannare l'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci a 18 anni e sei mesi. ansa.it scrive