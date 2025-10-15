Tragedia del Ponte Morandi chiesti quasi 400 anni di carcere per tutti gli imputati I parenti delle vittime | Giusto rispetto per chi non c’è più

In aula per la requisitoria la portavoce del Comitato ricordo delle vittime. La moglie del portuale Andrea Cerulli: “Abbiamo tanta fiducia e speranza”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Tragedia del Ponte Morandi, chiesti quasi 400 anni di carcere per tutti gli imputati. I parenti delle vittime: “Giusto rispetto per chi non c’è più”

Approfondisci con queste news

A oltre sette anni dalla tragedia del Ponte Morandi, costata la vita a 43 persone il 14 agosto 2018, è arrivata la richiesta di condanna per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci: 18 anni e 6 mesi di reclusione. A formularla, da - facebook.com Vai su Facebook

Ponte Morandi,Pm: 18 anni a Castellucci - I Pm genovesi Cotugno e Airoldi hanno chiesto per l'ex Ad di Autostrade Castellucci la condanna a 18 anni e sei mesi, per il crollo del Ponte Morandi, il 14 agosto 2018. Riporta rainews.it

Ponte Morandi, chiesti 18 anni e 6 mesi per ex Ad Giovanni Castellucci: “Ha sacrificato vite per profitti” - Nel processo per il crollo del Ponte Morandi, il pm ha chiesto la pena massima per l'ex ad di Autostrade, Giovanni Castellucci: "un’enciclopedia ... Da fanpage.it

Ponte Morandi, chiesti 18 anni e sei mesi per Giovanni Castellucci, ex ad di Autostrade - Svolta nel processo per il crollo del ponte Morandi: i pubblici ministeri hanno chiesto 18 anni e sei mesi di reclusione per Giovanni Castellucci, ex ... huffingtonpost.it scrive