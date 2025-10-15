Tragedia a Verderio chi era l' operaio morto nello scontro in moto
Non ce l'ha fatta Aristide La Porta. Il motociclista di 54 anni è morto nella notte tra il 13 e il 14 ottobre all'ospedale San Gerardo di Monza, dopo il terribile incidente avvenuto nel pomeriggio di lunedì a Verderio. Lo scontro si è verificato nel pomeriggio di lunedì 13 ottobre, intorno alle. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
