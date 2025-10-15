Tragedia a Scandicci | donna perde la vita cadendo dal balcone mentre pulisce i vetri

ABBONATI A DAYITALIANEWS I soccorsi e la corsa inutile contro il tempo. Un drammatico incidente domestico si è verificato questa mattina a Scandicci, in provincia di Firenze, dove una donna di 68 anni è deceduta dopo essere precipitata dal primo piano della propria abitazione mentre stava pulendo i vetri. Quando i soccorritori del 118 sono giunti sul posto, le condizioni della donna apparivano già gravissime. Nonostante i tentativi di rianimazione, non è stato possibile salvarle la vita: la caduta è risultata fatale. Il racconto dei testimoni. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi sgomenti dei vicini, accorsi subito dopo aver sentito un forte tonfo e delle grida provenire dall’abitazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

