Tragedia a Scandicci | donna perde la vita cadendo dal balcone mentre pulisce i vetri
Un drammatico incidente domestico si è verificato questa mattina a Scandicci, in provincia di Firenze, dove una donna di 68 anni è deceduta dopo essere precipitata dal primo piano della propria abitazione mentre stava pulendo i vetri. Quando i soccorritori del 118 sono giunti sul posto, le condizioni della donna apparivano già gravissime. Nonostante i tentativi di rianimazione, non è stato possibile salvarle la vita: la caduta è risultata fatale. Il racconto dei testimoni. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi sgomenti dei vicini, accorsi subito dopo aver sentito un forte tonfo e delle grida provenire dall'abitazione.
