Traffico Roma del 15-10-2025 ore 20 | 30

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra via Nomentana e La Rustica trafficata la carreggiata esterna con rallentamenti tra Laurentina ed Appia rallentamenti e code anche sul tratto Urbano della Roma L'Aquila tra l'uscita per la tangenziale Viale Togliatti in uscita da Roma in terza il traffico sulla tangenziale con code lungo via del Foro Italico tra la Farnesina e la via Salaria in direzione San Giovanni trafficata la via Flaminia con code tra via dei due punti di raccordo In quest'ultima direzione traffico incolonnato sulla via Salaria tra l'aeroporto dell'Urbe il bivio per la tangenziale rallentamenti e code per traffico sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia code per traffico sulla via Pontina tra Spinaceto e di raccordo a partire dalle 22 di questa sera e fino alle 6 di domattina divieto di transito per lavori nel sottovia di piazza è in Piazza della Rovere chiusa la rampa di accesso al sottovia in direzione di largo di Porta Cavalleggeri maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-10-2025 ore 20:30

Leggi anche questi approfondimenti

#Viabilità | #traffico | Tangenziale Est Traffico in corso di normalizzazione tra Cirnconvallazione Tiburtina e Circonvallazione Salaria in direzione Stadio #Luceverde | #Roma - X Vai su X

- Traffico in tilt per un incidente in corso Roma. Coinvolto un autoarticolato - facebook.com Vai su Facebook

Traffico Roma del 15-10-2025 ore 19:30 - Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra via Nomentana e La Rustica trafficata la carreggiata ... Segnala romadailynews.it

Traffico Lazio del 15-10-2025 ore 17:30 - Luceverde Lazio Buonasera a Roma abbiamo code per traffico sul Raccordo Anulare tra la Roma Fiumicino e La Romanina in carreggiata esterna e tra Nomentana ... Si legge su romadailynews.it

Romani nel traffico 100 ore l'anno: ecco i semafori dove il rosso è infernale - Il tempo è così prezioso e il semaforo così lungo che quasi quasi, oggi, invece di aspettare che scatti il verde, lascio ... Come scrive iltempo.it