Traffico Roma del 15-10-2025 ore 18 | 30

Luceverde Roma Bentrovati incidente sul tratto Urbano della Roma L'Aquila concludi tra la tangenziale è lo svincolo di Viale Togliatti in uscita da Roma incidente anche sulla tangenziale è lungo via del Foro Italico dalla Farnesina e la via Salaria in direzione San Giovanni code sulla via Flaminia tra Corso di Francia e Grottarossa per traffico intenso segnalato anche un incidente code per traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra lo svincolo per l'ospedale Sant'Andrea e la via Salaria ed ancora tra via della Bufalotta e La Rustica in carreggiata esterna code tra la Roma Fiumicino La Romanina intenso e traffico entrati saltuari sulla via Tiburtina tra il raccordo è Tivoli nelle due direzioni dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito Roma luceverde. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-10-2025 ore 18:30

