Traffico Roma del 15-10-2025 ore 16 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in pieno svolgimento una stazione Piazza dei Santi Apostoli termine previsto per le 19 possibili ripercussioni sul traffico di zona da oggi è Fino al prossimo 26 ottobre all'Auditorium Parco della Musica la ventesima edizione della festa del cinema di Roma attiva per l'occasione la linea cinema in partenza dalla stazione Termini la linea completamente gratuita sarà in servizio Dalle 8 del mattino fino a 10 minuti dopo la mezzanotte Ricordiamo lo stop fino al 8 dicembre per tutti i tram cittadini ci riferiamo quindi alle linee 2358 14:19 il fermo si è reso necessario per consentire dei lavori alla struttura della sopraelevata della tangenziale est nell'area di via Prenestina disposte ai corsi con autobus che copriranno le intere te tranviarie dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina divieto di transito per lavori nel sottovia di piazza Pia è in Piazza della Rovere chiusa la rampa di accesso al sottovia in direzione di largo di Porta Cavalleggeri

