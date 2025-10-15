Traffico Roma del 15-10-2025 ore 14 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità chiusure al traffico in corso su viale delle Belle Arti via Aldrovandi in contemporanea con un evento istituzionale che si svolge nell'area di Valle Giulia limitazioni anche nell'area delle Terme di Caracalla dove nella sede FAO si svolge il forum mondiale dell'alimentazione chiuso un tratto di viale Baccelli all'Auditorium parco della musica da oggi la ventesima edizione della festa del cinema di Roma per l'occasione in strada una linea bus speciale è gratuita che alla stazione Termini raggiunge viale De Coubertin confermate anche vicino alla casa del cinema di Villa Borghese cantieri in città questa notte dalle 22 sino alle 6 di domani mattina per lavori di manutenzione degli impianti tecnologici divieto di transito nella Sotto via di piazza Pia è in Piazza della Rovere prevista la chiusura al transito della rampa di accesso alla sottovia in direzione di largo di porta https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-10-2025 ore 14:30

