Traffico Roma del 15-10-2025 ore 11 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in via Cassia traffico rallentato tra il raccordo anulare l'ospedale San Pietro Fatebenefratelli in direzione della Flaminia rallentamenti poi sulla tangenziale tra Portonaccio e l'uscita per via Salaria sulla Lungotevere Gassman a rallentamenti all'altezza di via Pacinotti per un incidente traffico rallentato sul viadotto della Magliana tra Viale Newton e via del Cappellaccio in direzione della Laurentina rallentamenti sono poi segnalati sulla Pontina sulla via del mare in via Ostiense a detta della stessa via del Mare ricordiamo che oggi in occasione di un evento istituzionale fino alle 17 saranno parzialmente chiusi al traffico viale delle Belle Arti e via Aldrovandi e per il forum mondiale dell'alimentazione in corso nella sede della FAO sono previste modifiche alla viabilità nell'area di Caracalla in particolare con la chiusura di viale Baccelli tra Largo Fiorito e largo vittime del terrorismo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

