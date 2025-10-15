Traffico Roma del 15-10-2025 ore 11 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in via Cassia traffico rallentato tra il raccordo anulare l'ospedale San Pietro Fatebenefratelli in direzione della Flaminia rallentamenti poi sulla tangenziale tra Portonaccio e l'uscita per via Salaria sulla Lungotevere Gassman a rallentamenti all'altezza di via Pacinotti per un incidente traffico rallentato sul viadotto della Magliana tra Viale Newton e via del Cappellaccio in direzione della Laurentina rallentamenti sono poi segnalati sulla Pontina sulla via del mare in via Ostiense a detta della stessa via del Mare ricordiamo che oggi in occasione di un evento istituzionale fino alle 17 saranno parzialmente chiusi al traffico viale delle Belle Arti e via Aldrovandi e per il forum mondiale dell'alimentazione in corso nella sede della FAO sono previste modifiche alla viabilità nell'area di Caracalla in particolare con la chiusura di viale Baccelli tra Largo Fiorito e largo vittime del terrorismo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#Viabilità | #traffico | Tangenziale Est Traffico in corso di normalizzazione tra Cirnconvallazione Tiburtina e Circonvallazione Salaria in direzione Stadio #Luceverde | #Roma - X Vai su X
- Traffico in tilt per un incidente in corso Roma. Coinvolto un autoarticolato - facebook.com Vai su Facebook
Traffico Roma del 15-10-2025 ore 07:30 - Luceverde Roma mentre va ti interesso e rallentano il traffico sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna dalla Roma Napoli la via Ardeatina e su ... Secondo romadailynews.it
Traffico Lazio del 15-10-2025 ore 09:30 - roma tra Ponzano Romano il bivio per la diramazione di Roma nord per la presenza di un veicolo in fiamme in ... Riporta romadailynews.it
Romani nel traffico 100 ore l'anno: ecco i semafori dove il rosso è infernale - Il tempo è così prezioso e il semaforo così lungo che quasi quasi, oggi, invece di aspettare che scatti il verde, lascio ... Si legge su iltempo.it