Luceverde Roma mentre va ti interesso e rallentano il traffico sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna dalla Roma Napoli la via Ardeatina e su quella esterna tra la Prenestina e la Tiburtina a lentamente sul versante opposto tra la Cassia e la Aurelia traffico in coda sull'intero percorso della A24 roma-teramo in direzione della tangenziale est sulla stessa tangenziale incolonnamenti dalla via Nomentana & via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico Code in entrata a Roma sulle maggiori consolari sempre a causa del traffico intenso altri file sul viadotto della Magliana per traffico intenso da via Isacco Newton nel via del Cappellaccio in direzione via Laurentina e invece un incidente la causa delle cose sulla via Ostiense Tra Acilia e Casal Bernocchi In direzione c'è cosa c'è sulla via Pontina per traffico intenso tra Pomezia e Castel di Decima in direzione della capitale per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito Roma punto luce verde ITI da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-10-2025 ore 07:30