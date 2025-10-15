Traffico Roma del 15-10-2025 ore 07 | 30
Luceverde Roma mentre va ti interesso e rallentano il traffico sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna dalla Roma Napoli la via Ardeatina e su quella esterna tra la Prenestina e la Tiburtina a lentamente sul versante opposto tra la Cassia e la Aurelia traffico in coda sull'intero percorso della A24 roma-teramo in direzione della tangenziale est sulla stessa tangenziale incolonnamenti dalla via Nomentana & via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico Code in entrata a Roma sulle maggiori consolari sempre a causa del traffico intenso altri file sul viadotto della Magliana per traffico intenso da via Isacco Newton nel via del Cappellaccio in direzione via Laurentina e invece un incidente la causa delle cose sulla via Ostiense Tra Acilia e Casal Bernocchi In direzione c'è cosa c'è sulla via Pontina per traffico intenso tra Pomezia e Castel di Decima in direzione della capitale per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito Roma punto luce verde ITI da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Scopri altri approfondimenti
#Viabilità | #traffico | Tangenziale Est Traffico in corso di normalizzazione tra Cirnconvallazione Tiburtina e Circonvallazione Salaria in direzione Stadio #Luceverde | #Roma - X Vai su X
- Traffico in tilt per un incidente in corso Roma. Coinvolto un autoarticolato - facebook.com Vai su Facebook
Traffico Roma del 14-10-2025 ore 19:30 - Luceverde Roma Bentrovati alle porte della capitale sull'autosole per incidente code tra la diramazione di Roma su del Bivio per la 24 Roma Teramo in ... Secondo romadailynews.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-10-2025 ore 15:25 - Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 tratta Roma ... Secondo romadailynews.it
Dal re di Giordania fino a Roma-Inter, Capitale blindata fino a sabato: come cambia la viabilità - Giornate complicate, da mercoledì 15 ottobre e fino a sabato sera, a Roma per chi si sposta in auto, ma pure a piedi. leggo.it scrive